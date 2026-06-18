Pigments & enluminures Atelier vacances Place Philibert de Chalon Lons-le-Saunier
Pigments & enluminures Atelier vacances Place Philibert de Chalon Lons-le-Saunier mardi 20 octobre 2026.
Lons-le-Saunier
Pigments & enluminures Atelier vacances
Place Philibert de Chalon Musée des Beaux-arts Lons-le-Saunier Jura
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 14:30:00
fin : 2026-10-20 16:00:00
Date(s) :
2026-10-20
À la découverte de la fabrication des encres et des couleurs au Moyen Âge réalise ton enluminure !
Atelier dès 7 ans.
Sur réservation. .
Place Philibert de Chalon Musée des Beaux-arts Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 64 30 resamusee@lonslesaunier.fr
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English : Pigments & enluminures Atelier vacances
L’événement Pigments & enluminures Atelier vacances Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-06-10 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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