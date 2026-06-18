Pigments & enluminures Atelier vacances Place Philibert de Chalon Lons-le-Saunier

Lons-le-Saunier

Pigments & enluminures Atelier vacances

Place Philibert de Chalon Musée des Beaux-arts Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 14:30:00

fin : 2026-10-20 16:00:00

Date(s) :

2026-10-20

À la découverte de la fabrication des encres et des couleurs au Moyen Âge réalise ton enluminure !

Atelier dès 7 ans.

Sur réservation. .

Place Philibert de Chalon Musée des Beaux-arts Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 64 30 resamusee@lonslesaunier.fr

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English : Pigments & enluminures Atelier vacances

L’événement Pigments & enluminures Atelier vacances Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-06-10 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)