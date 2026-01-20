PIGRITIA THEATRE DU GRAND ROND Toulouse
PIGRITIA THEATRE DU GRAND ROND Toulouse mercredi 18 mars 2026.
PIGRITIA
THEATRE DU GRAND ROND 23 Rue des Potiers Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 10 – 10 – 14 EUR
Début : 2026-03-18 19:00:00
fin : 2026-03-18 19:30:00
2026-03-18
Des corps mous, allongés, avachis, vautrés, inertes. Des présences immobiles et impassibles, imperturbables. La paresse effraie, agace, angoisse.
Figurant sur la liste des sept péchés capitaux, la paresse est un mal parce que le travail est une vertu majeure.
Sur scène, deux personnages confortablement installés dans des fauteuils, sont dans une longue conversation qu’elles déroulent lentement. Dans leur immobilité, elles voyagent par leurs pensées.
Nous assistons à un spectacle qui questionne notre rapport à la liberté et le droit à la paresse. 10 .
English :
Soft bodies, reclining, slouching, wallowing, inert. Immobile, impassive, imperturbable presences. Laziness frightens, annoys, anguishes.
