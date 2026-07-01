Pilâtes et Paddle Yoga à Activague Lac de beaupuy Beaupuy

Informations pratiques

Beaupuy

Pilâtes et Paddle Yoga à Activague

Lac de beaupuy Activague Beaupuy Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Pilâtes et Paddle Yoga.

Tous niveau, avec Sarah.

Pilâtes et Paddle Yoga.

Tous niveau, avec Sarah.

Sur réservation .

Lac de beaupuy Activague Beaupuy 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 21 01 70

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English : Pilâtes et Paddle Yoga à Activague

Pilates and Paddle Yoga.

All levels, with Sarah.

L’événement Pilâtes et Paddle Yoga à Activague Beaupuy a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Val de Garonne