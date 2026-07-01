AGENDA · Beaupuy
Soirée Salsa à Activague Lac de beaupuy Beaupuy
samedi 25 juillet 2026 · Lac de beaupuy · Beaupuy
Informations pratiques
Beaupuy
Soirée Salsa à Activague
Lac de beaupuy Activague Beaupuy Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Soirée Salsa tous niveaux avec @Lacaliente.
Soirée Salsa tous niveaux avec @Lacaliente. .
Lac de beaupuy Activague Beaupuy 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 21 01 70
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English : Soirée Salsa à Activague
Salsa Night for All Levels with @Lacaliente.
L’événement Soirée Salsa à Activague Beaupuy a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Val de Garonne
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