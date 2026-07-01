UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Beaupuy

Soirée Salsa à Activague Lac de beaupuy Beaupuy

samedi 25 juillet 2026 · Lac de beaupuy · Beaupuy

Soirée Salsa à Activague Lac de beaupuy Beaupuy

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Lieu
Lac de beaupuy
Adresse
Activague
Ville
47200 Beaupuy
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Beaupuy

Soirée Salsa à Activague

Lac de beaupuy Activague Beaupuy Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Soirée Salsa tous niveaux avec @Lacaliente.
Soirée Salsa tous niveaux avec @Lacaliente.   .

Lac de beaupuy Activague Beaupuy 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 21 01 70 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Salsa à Activague

Salsa Night for All Levels with @Lacaliente.

L’événement Soirée Salsa à Activague Beaupuy a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Val de Garonne

À voir aussi à Beaupuy (Lot-et-Garonne)