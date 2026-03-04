Pilleurs de terre, Cameo Saint Sébastien, Nancy

Pilleurs de terre Vendredi 13 mars, 20h00 Cameo Saint Sébastien Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-13T20:00:00+01:00 – 2026-03-13T21:15:00+01:00

Fin : 2026-03-13T20:00:00+01:00 – 2026-03-13T21:15:00+01:00

avec Dominique Potier,

député, Fanny Paloma, réalisatrice, Franck Lorrain producteur.

et CCFD Terre Solidaire

Cameo Saint Sébastien 6, rue Leopold-Lallement, Nancy Nancy 54100 Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1140#showmovie?id=N6RFF »}]

Ciné-solidaire – Au Cambodge, les Bunong se battent pour préserver leurs forêts sacrées, tandis qu’au Cameroun, des villages résistent aux plantations de palmiers à huile. À mi-chemin entre le réci… Cameo Saint Sébastien Pilleurs de terre