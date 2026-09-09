Pina Bausch Tanztheater Wuppertal Nelken (Les oeillets) Le Quartz Brest

Informations pratiques

Brest

Pina Bausch Tanztheater Wuppertal Nelken (Les oeillets)

Le Quartz 60 Rue du Château Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-26 16:00:00

fin : 2026-11-29 17:50:00

Date(s) :

2026-11-26 2026-11-27 2026-11-28 2026-11-29

Pièce culte de l’histoire de la danse, ce spectacle s’annonce comme un événement rare. Sur scène, un parterre de milliers d’oeillets offre aux interprètes un écrin de beauté à couper le souffle.

Créée en 1982 pour le célèbre Tanztheater Wuppertal, ce spectacle est devenue l’un des chefs‑d’œuvre les plus émouvants de la chorégraphe allemande. Dans ce paysage éblouissant, gestes du quotidien, séquences dansées et prises de parole composent une suite de situations où se révèlent les rapports humains, entre désir, humour et fragilité. Pina Bausch y affirme plus que jamais la puissance de sa danse‑théâtre, où le mouvement dialogue avec la parole. Plus de quarante ans après sa création, il continue de fasciner par la force de ses images et la liberté de son écriture.

Informations pratiques

Durée 1h50.

Réservation fortement recommandée, en ligne ou à la billetterie du Quartz. .

Le Quartz 60 Rue du Château Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 33 95 00

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English :

L’événement Pina Bausch Tanztheater Wuppertal Nelken (Les oeillets) Brest a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue