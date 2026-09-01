PINOCCHIO / Cie Le Théâtre de papier Cour de l’école élementaire la Chalotais Vern-sur-Seiche
dimanche 20 septembre 2026 · Cour de l'école élementaire la Chalotais · Vern-sur-Seiche
Informations pratiques
PINOCCHIO / Cie Le Théâtre de papier Cour de l’école élementaire la Chalotais Vern-sur-Seiche Dimanche 20 septembre, 17h00 Ille-et-Vilaine
Entrée libre et gratuite / Tout public à partir de 8 ans
Théâtre de rue
Dans le cadre d’un Dimanche à la Rue.
Gepetto, un « joyeux petit vieux », sculpe un morceau de bois pour faire une marionnette extraordinaire. Le papa de cette marionnette a tout prévu : il est pauvre, elle pourra lui rapporter de l’argent. Mais, à son grand étonnement, au fur et à mesure que Guepetto travaille, la marinnette prend vie et s’enfuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-20T17:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-20T18:00:00.000+02:00
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accueil.volume@vernsurseiche.fr 02 99 62 96 36
Cour de l’école élementaire la Chalotais 4 allée de la Chalotais 35 770 Vern-sur-Seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine
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