Pinot & Sono Traenheim
dimanche 2 août 2026 · Traenheim
Informations pratiques
Traenheim
Pinot & Sono
34 rue Principale Traenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-02 11:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Le 2 août, vivez une soirée spéciale à Traenheim avec Pinot et Sono ! Dégustez des vins d’Alsace en écoutant de la bonne musique en plein air.
Dimanche 02 août, de 11h à 23h.
Dans la Rue principale.
Tarif Payant .
34 rue Principale Traenheim 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 30 33 pinotsono@gmail.com
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English :
L’événement Pinot & Sono Traenheim a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble
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