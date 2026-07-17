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AGENDA · Traenheim

Pinot & Sono Traenheim

dimanche 2 août 2026 · Traenheim

Pinot & Sono Traenheim

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
34 rue Principale
Ville
67310 Traenheim
Département
Bas-Rhin
Tarif

Traenheim

Pinot & Sono

34 rue Principale Traenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-02 11:00:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

Le 2 août, vivez une soirée spéciale à Traenheim avec Pinot et Sono ! Dégustez des vins d’Alsace en écoutant de la bonne musique en plein air.

Dimanche 02 août, de 11h à 23h.
Dans la Rue principale.
Tarif Payant   .

34 rue Principale Traenheim 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 30 33  pinotsono@gmail.com

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English :

L’événement Pinot & Sono Traenheim a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble

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