Informations pratiques

Traenheim

Pinot & Sono

34 rue Principale Traenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-02 11:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Le 2 août, vivez une soirée spéciale à Traenheim avec Pinot et Sono ! Dégustez des vins d’Alsace en écoutant de la bonne musique en plein air.

Dimanche 02 août, de 11h à 23h.

Dans la Rue principale.

Tarif Payant .

34 rue Principale Traenheim 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 30 33 pinotsono@gmail.com

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English :

L’événement Pinot & Sono Traenheim a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble