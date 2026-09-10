PINS Seniors « Point information Nantes Solidaire Seniors », Espace seniors Daniel Asseray, Nantes

Informations pratiques

PINS Seniors « Point information Nantes Solidaire Seniors » Lundi 5 octobre, 15h00 Espace seniors Daniel Asseray Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-05T15:00:00+02:00 – 2026-10-05T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-05T15:00:00+02:00 – 2026-10-05T16:00:00+02:00

Dans le cadre de la programmation des espaces seniors, nous vous proposons un Point Informations Nantes Solidaire SENIORS (PINS SENIORS) pour mieux connaître vos droits et découvrir le nouveau Guide pratique Seniors Nantais dans le détail :

Ou s’informer ? A qui s’adresser ?

Se divertir et s’investir

Bien vivre chez soi

Changer de lieu de vie

Prendre soin de soi

Être aidé

Être et se reconnaître aidant

C’est aussi l’occasion de rencontrer les services du Centre Communal d’Action Sociale de Nantes (CCAS de Nantes)

Espace seniors Daniel Asseray 8 rue Henri Matisse 44100 Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 77 00 37 63 »}]

Un Point informations Nantes Solidaire Seniors, un temps collectif avec le CLIC pour mieux connaitre les services, découvrir le guide pratique seniors et poser vos questions individuelles