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PINS Seniors (Point Information Nantes Solidaire Seniors) Espace seniors Désiré Colombe Nantes

mardi 27 octobre 2026 · Espace seniors Désiré Colombe · Nantes

PINS Seniors (Point Information Nantes Solidaire Seniors) Espace seniors Désiré Colombe Nantes

Informations pratiques

Début
mardi 27 octobre 2026
Fin
mardi 27 octobre 2026
Heure de début
15:00
Lieu
Espace seniors Désiré Colombe
Adresse
8 rue Arsène Leloup 44100
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
gratuit Inscription recommandée

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-27 15:00 – 16:00
Gratuit : oui gratuit Inscription recommandée Senior – Age maximum : 99 

Dans le cadre de la programmation des espaces seniors, nous vous proposons un Point Informations Nantes Solidaire SENIORS (PINS SENIORS) pour mieux connaître vos droits et découvrir le nouveau Guide pratique Seniors Nantais dans le détail : Ou s’informer ? A qui s’adresser ?Se divertir et s’investirBien vivre chez soiChanger de lieu de viePrendre soin de soiÊtre aidéÊtre et se reconnaître aidant C’est aussi l’occasion de rencontrer les services du Centre Communal d’Action Sociale de Nantes (CCAS de Nantes)

Espace seniors Désiré Colombe Nantes 44100
07 82 30 69 62


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