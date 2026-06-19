PIOU PIOU MARKET Edition #2 Aérogare station Lothaire Metz
PIOU PIOU MARKET Edition #2 Aérogare station Lothaire Metz samedi 5 septembre 2026.
Metz
PIOU PIOU MARKET Edition #2
Aérogare station Lothaire 69 rue Lothaire 57000 Metz Metz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-05 12:00:00
fin : 2026-09-05 19:00:00
Date(s) :
2026-09-05
C’est le grand retour de la friperie itinérante PiouPiou market !
Viens trouver la pièce rare qu’il manque à ta garde robe. Un très grand nombre de vêtements, bijoux et accessoires à prix minis !
INFOS PRATIQUES
Bar ouvert de 12h à 19h
Petite resturation sur placeTout public
0 .
Aérogare station Lothaire 69 rue Lothaire 57000 Metz Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 74 47 26 56
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English :
The PiouPiou Market pop-up thrift shop is back!
Come find that rare piece your wardrobe is missing. A huge selection of clothing, jewelry, and accessories at rock-bottom prices!
PRACTICAL INFO
Bar open from 12 p.m. to 7 p.m.
Light refreshments available on site
L’événement PIOU PIOU MARKET Edition #2 Metz a été mis à jour le 2026-06-19 par AGENCE INSPIRE METZ
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