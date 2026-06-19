PIOU PIOU MARKET Edition #2 Aérogare station Lothaire Metz

Metz

PIOU PIOU MARKET Edition #2

Aérogare station Lothaire 69 rue Lothaire 57000 Metz Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-05 12:00:00

fin : 2026-09-05 19:00:00

Date(s) :

2026-09-05

C’est le grand retour de la friperie itinérante PiouPiou market !

Viens trouver la pièce rare qu’il manque à ta garde robe. Un très grand nombre de vêtements, bijoux et accessoires à prix minis !

INFOS PRATIQUES

Bar ouvert de 12h à 19h

Petite resturation sur placeTout public

0 .

Aérogare station Lothaire 69 rue Lothaire 57000 Metz Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 74 47 26 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The PiouPiou Market pop-up thrift shop is back!

Come find that rare piece your wardrobe is missing. A huge selection of clothing, jewelry, and accessories at rock-bottom prices!

PRACTICAL INFO

Bar open from 12 p.m. to 7 p.m.

Light refreshments available on site

L’événement PIOU PIOU MARKET Edition #2 Metz a été mis à jour le 2026-06-19 par AGENCE INSPIRE METZ