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Pique-nique à la chapelle St-Martin Chemin Du Petit Sonnailler Aurons

Pique-nique à la chapelle St-Martin Chemin Du Petit Sonnailler Aurons vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Chemin Du Petit Sonnailler

Adresse : Chapelle Saint-Martin du Sonnailler

Ville : 13121 Aurons

Département : Bouches-du-Rhône

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif :

Aurons

Pique-nique à la chapelle St-Martin

Vendredi 1er mai 2026 à partir de 12h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Chemin Du Petit Sonnailler Chapelle Saint-Martin du Sonnailler Aurons Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 12:00:00
fin : 2026-05-01

Date(s) :
2026-05-01

La mairie d’Aurons vous propose un pique-nique champêtre aux abords de la chapelle Saint-Martin-du-Sonnailler.
Après un apéritif convivial offert par la mairie, chacun s’installera pour partager un pique-nique apporté par ses soins.   .

Chemin Du Petit Sonnailler Chapelle Saint-Martin du Sonnailler Aurons 13121 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 63 02 

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English :

The Aurons city hall invite you to a country picnic near the St Martin’s chapel.

L’événement Pique-nique à la chapelle St-Martin Aurons a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme du Massif des Costes

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