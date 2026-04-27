Pique-nique à la chapelle St-Martin Chemin Du Petit Sonnailler Aurons
Pique-nique à la chapelle St-Martin Chemin Du Petit Sonnailler Aurons vendredi 1 mai 2026.
Aurons
Pique-nique à la chapelle St-Martin
Vendredi 1er mai 2026 à partir de 12h.
Sous réserve de conditions météo favorables. Chemin Du Petit Sonnailler Chapelle Saint-Martin du Sonnailler Aurons Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 12:00:00
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
La mairie d’Aurons vous propose un pique-nique champêtre aux abords de la chapelle Saint-Martin-du-Sonnailler.
Après un apéritif convivial offert par la mairie, chacun s’installera pour partager un pique-nique apporté par ses soins. .
Chemin Du Petit Sonnailler Chapelle Saint-Martin du Sonnailler Aurons 13121 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 63 02
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English :
The Aurons city hall invite you to a country picnic near the St Martin’s chapel.
L’événement Pique-nique à la chapelle St-Martin Aurons a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme du Massif des Costes
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