Pique-nique à l’Arboretum du Château de Neuvic d’Ussel Neuvic
Pique-nique à l’Arboretum du Château de Neuvic d’Ussel Neuvic vendredi 17 juillet 2026.
Neuvic
Pique-nique à l’Arboretum du Château de Neuvic d’Ussel
Arboretum du Château de Neuvic d’Ussel Neuvic Corrèze
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 12:30:00
fin : 2026-08-21 14:30:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21
Installez-vous à l’ombre des grands arbres et profitez de la tranquillité du parc qui vous est réservé. Tout public et tout âge. Apporter son pique-nique
Sur réservations auprès de Tourisme Haute-Corrèze
Possibilité de suivre une visite guidée juste après ou visite libre .
Arboretum du Château de Neuvic d’Ussel Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 60 00 30 accueil@otc-haute-correze.fr
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English : Pique-nique à l’Arboretum du Château de Neuvic d’Ussel
L’événement Pique-nique à l’Arboretum du Château de Neuvic d’Ussel Neuvic a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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