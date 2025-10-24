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Pique-nique à l’Arboretum du Château de Neuvic d’Ussel Neuvic

Pique-nique à l’Arboretum du Château de Neuvic d’Ussel Neuvic

Pique-nique à l’Arboretum du Château de Neuvic d’Ussel Neuvic vendredi 17 juillet 2026.

Adresse : Arboretum du Château de Neuvic d'Ussel

Ville : 19160 Neuvic

Département : Corrèze

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Heure de début : 12:30:00

Tarif : 6 6 6 Tarif de base plein tarif

Neuvic

Pique-nique à l’Arboretum du Château de Neuvic d’Ussel

Arboretum du Château de Neuvic d’Ussel Neuvic Corrèze

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 12:30:00
fin : 2026-08-21 14:30:00

Date(s) :
2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21

Installez-vous à l’ombre des grands arbres et profitez de la tranquillité du parc qui vous est réservé. Tout public et tout âge. Apporter son pique-nique
Sur réservations auprès de Tourisme Haute-Corrèze
Possibilité de suivre une visite guidée juste après ou visite libre   .

Arboretum du Château de Neuvic d’Ussel Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 60 00 30  accueil@otc-haute-correze.fr

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English : Pique-nique à l’Arboretum du Château de Neuvic d’Ussel

L’événement Pique-nique à l’Arboretum du Château de Neuvic d’Ussel Neuvic a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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