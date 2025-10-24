Neuvic

Pique-nique à l’Arboretum du Château de Neuvic d’Ussel

Arboretum du Château de Neuvic d’Ussel Neuvic Corrèze

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 12:30:00

fin : 2026-08-21 14:30:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21

Installez-vous à l’ombre des grands arbres et profitez de la tranquillité du parc qui vous est réservé. Tout public et tout âge. Apporter son pique-nique

Sur réservations auprès de Tourisme Haute-Corrèze

Possibilité de suivre une visite guidée juste après ou visite libre .

Arboretum du Château de Neuvic d’Ussel Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 60 00 30 accueil@otc-haute-correze.fr

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English : Pique-nique à l’Arboretum du Château de Neuvic d’Ussel

L’événement Pique-nique à l’Arboretum du Château de Neuvic d’Ussel Neuvic a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de Haute Corrèze