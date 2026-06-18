Pique-nique concert avec Brazakuja Espace vert Évron
Pique-nique concert avec Brazakuja Espace vert Évron mercredi 29 juillet 2026.
Évron
Pique-nique concert avec Brazakuja
Espace vert Châtres-la-Forêt Évron Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 19:00:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Passez une belle soirée d’été, une nappe posée sur l’herbe et des sons du monde entier autour de vous!
Programme de la soirée: 19h: pique-nique et à 20h: concert
Trois voix, un violoncelle, un accordéon et une batterie Brazakuja bouscule les codes avec une formation aussi rare qu’envoûtante. Leur musique tisse un voyage vibrant entre le forró du Nord-Est du Brésil, les polyphonies des Balkans et la finesse de la chanson à texte. Entre énergie festive et délicatesse poétique, leurs morceaux se dansent, se vivent… et touchent en plein coeur.
Food trucks et buvette sur place. Organisé par la ville d’Evron.
Repli à la salle des fêtes de Châtres-la-Forêt en cas d’intempéries. .
Espace vert Châtres-la-Forêt Évron 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 66 32 00
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English :
L’événement Pique-nique concert avec Brazakuja Évron a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons
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