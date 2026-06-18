Évron

Pique-nique concert Avec Mama Shakers

Parc de la Mairie Évron Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 19:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Imaginez une belle soirée d’été, une nappe posée sur l’herbe avec le panier pique-nique et des sons du monde entier!

Programme de la soirée: 19h: pique-nique et à 20h: concert

Mama Shakers, ce sont cinq jeunes musiciens qui font revivre avec fougue et authenticité la musique populaire américaine des années 20-30. Entre blues des champs de coton, airs de bars de Louisiane et sonorités venues des coins reculés du Tennessee, ils redonnent vie à un héritage musical brut et vibrant.

Food trucks et buvette sur place. Organisé par la ville d’Evron.

Repli à la salle des fêtes en cas d’intempéries. .

Parc de la Mairie Évron 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 66 32 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Pique-nique concert Avec Mama Shakers Évron a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons