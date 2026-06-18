Pique-nique concert Avec Mama Shakers Évron
Pique-nique concert Avec Mama Shakers Évron jeudi 23 juillet 2026.
Évron
Pique-nique concert Avec Mama Shakers
Parc de la Mairie Évron Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Imaginez une belle soirée d’été, une nappe posée sur l’herbe avec le panier pique-nique et des sons du monde entier!
Programme de la soirée: 19h: pique-nique et à 20h: concert
Mama Shakers, ce sont cinq jeunes musiciens qui font revivre avec fougue et authenticité la musique populaire américaine des années 20-30. Entre blues des champs de coton, airs de bars de Louisiane et sonorités venues des coins reculés du Tennessee, ils redonnent vie à un héritage musical brut et vibrant.
Food trucks et buvette sur place. Organisé par la ville d’Evron.
Repli à la salle des fêtes en cas d’intempéries. .
Parc de la Mairie Évron 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 66 32 00
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English :
L’événement Pique-nique concert Avec Mama Shakers Évron a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons
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