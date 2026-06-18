Évron

Spectacle participatif Superbe(s)

Place de la Perrière Évron Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 18:30:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Par la Cie Groupe Berthe

Deux danseuses-guides, un musicien live et une comédienne transforment l’espace public en scène de concert. Le temps d’un instant, devenez Madonna, Philippe Katerine, Pina Bausch, David Bowie, une choriste de Tina Turner ou Billie Eilish.

Avec le Groupe Berthe, chacun devient interprète !

Porté par l’énergie du groupe, le public plonge dans une expérience joyeuse et résolument collective, entre danse, chant et jeu.

Repli en cas d’intempéries à la salle des fêtes.

Gratuit, organisé par la ville d’Evron. .

Place de la Perrière Évron 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 66 32 00

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English :

By Groupe Berthe

L’événement Spectacle participatif Superbe(s) Évron a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons