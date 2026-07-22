Pique-nique de rentrée Centre Socioculturel Royan
vendredi 18 septembre 2026 · Centre Socioculturel · Royan
Informations pratiques
Royan
Pique-nique de rentrée
Centre Socioculturel 66 bd de la Marne Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:30:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Le CSC de Royan vous invite à partager un moment convivial pour bien démarrer la saison ! Apportez votre pique-nique, l’apéritif est offert .
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Centre Socioculturel 66 bd de la Marne Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 80 80 cscroyan.culture17200@gmail.com
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English :
The Royan CSC invites you to %E0 enjoy a fun get-together to kick off the season! Bring your own picnic; appetizers are on the house.
L’événement Pique-nique de rentrée Royan a été mis à jour le 2026-07-17 par Mairie de Royan
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