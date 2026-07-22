UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Royan

Pique-nique de rentrée Centre Socioculturel Royan

vendredi 18 septembre 2026 · Centre Socioculturel · Royan

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Centre Socioculturel
Adresse
66 bd de la Marne
Ville
17200 Royan
Département
Charente-Maritime
Tarif

Royan

Pique-nique de rentrée

Centre Socioculturel 66 bd de la Marne Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:30:00
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18

Le CSC de Royan vous invite à partager un moment convivial pour bien démarrer la saison ! Apportez votre pique-nique, l’apéritif est offert .
  .

Centre Socioculturel 66 bd de la Marne Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 80 80  cscroyan.culture17200@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Royan CSC invites you to %E0 enjoy a fun get-together to kick off the season! Bring your own picnic; appetizers are on the house.

L’événement Pique-nique de rentrée Royan a été mis à jour le 2026-07-17 par Mairie de Royan

À voir aussi à Royan (Charente-Maritime)