Pique-nique des Coeurs Joyeux Rue du Caillaudou Champagnac-la-Rivière
jeudi 10 septembre 2026 · Rue du Caillaudou · Champagnac-la-Rivière
Informations pratiques
Champagnac-la-Rivière
Pique-nique des Coeurs Joyeux
Rue du Caillaudou Derrière la salle des fêtes Champagnac-la-Rivière Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 12:30:00
fin : 2026-09-10
Date(s) :
2026-09-10
Venez déguster un délicieux repas en plein air ! Pour le dessert, nous vous invitons à mettre la main à la pâte et à nous partager vos meilleures pâtisseries. Après le repas vous pourrez jouer à des jeux de société, faire une partie de pétanque ou plus, ou tout simplement profiter du moment, échanger et admirer la vue sur le village. .
Rue du Caillaudou Derrière la salle des fêtes Champagnac-la-Rivière 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 60 86 97
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English : Pique-nique des Coeurs Joyeux
L’événement Pique-nique des Coeurs Joyeux Champagnac-la-Rivière a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Ouest Limousin
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