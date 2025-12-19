Pique-nique des Coeurs Joyeux Rue du Caillaudou Champagnac-la-Rivière

Informations pratiques

Champagnac-la-Rivière

Pique-nique des Coeurs Joyeux

Rue du Caillaudou Derrière la salle des fêtes Champagnac-la-Rivière Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 12:30:00

fin : 2026-09-10

Date(s) :

2026-09-10

Venez déguster un délicieux repas en plein air ! Pour le dessert, nous vous invitons à mettre la main à la pâte et à nous partager vos meilleures pâtisseries. Après le repas vous pourrez jouer à des jeux de société, faire une partie de pétanque ou plus, ou tout simplement profiter du moment, échanger et admirer la vue sur le village. .

Rue du Caillaudou Derrière la salle des fêtes Champagnac-la-Rivière 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 60 86 97

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English : Pique-nique des Coeurs Joyeux

L’événement Pique-nique des Coeurs Joyeux Champagnac-la-Rivière a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Ouest Limousin