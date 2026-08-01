Informations pratiques

Maintenon

Pique-nique en blanc au Château de Maintenon

Place Aristide Briand Maintenon Eure-et-Loir

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-15 19:20:00

fin : 2026-08-15 23:50:00

Date(s) :

2026-08-15

Imaginez une soirée d’été dans le cadre majestueux du château de Maintenon… Vêtus de blanc, installez votre pique-nique dans le parc et profitez d’un moment suspendu entre élégance, convivialité et douceur estivale. Une parenthèse chic et festive à partager.Familles

Le temps d’une soirée, le parc du château de Maintenon se transforme en un décor enchanteur pour un pique-nique pas comme les autres. Le concept ? Venir entièrement vêtu de blanc, apporter son panier gourmand et s’installer confortablement sur une nappe pour profiter du cadre exceptionnel du domaine. En famille ou entre amis, chacun compose son propre pique-nique et peut apporter quelques éléments de décoration pour personnaliser son espace bougies LED, jolie vaisselle ou petites touches lumineuses. Sur place, les Amis du château proposent également boissons et douceurs pour prolonger ce moment de partage. Entre patrimoine, nature et art de vivre, cette soirée invite à ralentir et à savourer pleinement les beaux jours. 10 .

Place Aristide Briand Maintenon 28130 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 00 09

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English :

Imagine a summer evening in the majestic setting of the Château de Maintenon? Dressed in white, set up your picnic in the park and enjoy a moment that blends elegance, conviviality, and the gentle warmth of summer. A chic and festive getaway to share.

L’événement Pique-nique en blanc au Château de Maintenon Maintenon a été mis à jour le 2026-08-07 par OT CHARTRES