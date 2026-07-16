Pique-nique musical – PESMD Bordeaux, Le Jardin Secret, Saint-Médard-en-Jalles
samedi 26 septembre 2026 · Le Jardin Secret · Saint-Médard-en-Jalles
Informations pratiques
Pique-nique musical – PESMD Bordeaux Samedi 26 septembre, 12h30 Le Jardin Secret Gironde
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T12:30:00+02:00 – 2026-09-26T13:30:00+02:00
Fin : 2026-09-26T12:30:00+02:00 – 2026-09-26T13:30:00+02:00
Notes boisées
Installez-vous dans l’herbe, sortez les paniers et les nappes à carreaux : le pique-nique passe en mode musical au Jardin Secret à Saint-Médard. Les étudiant·es musicien·nes du Pôle d’Enseignement Supérieur de Musique et de Danse Bordeaux Nouvelle-Aquitaine vous servent un menu sonore mêlant musiques classiques et contemporaines, à déguster entre deux bouchées. Ici, on grignote, on partage, on rit, et la musique se glisse dans les conversations comme une invitée surprise. Une rencontre joyeuse entre sandwichs croquants et musique bien réelle, portée par de jeunes artistes en formation.
Le Jardin Secret Saint-Médard en Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.carrecolonnes.fr/programme/spectacle/pique-nique-musical.htm »}]
Installez-vous dans l’herbe, sortez les paniers et les nappes à carreaux : le pique-nique passe en mode musical au Jardin Secret à Saint-Médard.
Alexande Garçon
À voir aussi à Saint-Médard-en-Jalles (Gironde)
- Jeux d’eau, Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil, Saint-Médard-en-Jalles 24 juillet 2026
- Don du sang, Pôle Simone Veil, Saint-Médard-en-Jalles 31 juillet 2026
- Soirée jeux, Café d’Abord, Saint-Médard-en-Jalles 1 août 2026
- Don du sang, Pôle Simone Veil, Saint-Médard-en-Jalles 28 août 2026
- L’Iliade – Cie Bravache, Parc du Bourdieu, Saint-Médard-en-Jalles 9 septembre 2026