Pique-nique musical – PESMD Bordeaux, Le Jardin Secret, Saint-Médard-en-Jalles

Informations pratiques

Pique-nique musical – PESMD Bordeaux Samedi 26 septembre, 12h30 Le Jardin Secret Gironde

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T12:30:00+02:00 – 2026-09-26T13:30:00+02:00

Fin : 2026-09-26T12:30:00+02:00 – 2026-09-26T13:30:00+02:00

Notes boisées

Installez-vous dans l’herbe, sortez les paniers et les nappes à carreaux : le pique-nique passe en mode musical au Jardin Secret à Saint-Médard. Les étudiant·es musicien·nes du Pôle d’Enseignement Supérieur de Musique et de Danse Bordeaux Nouvelle-Aquitaine vous servent un menu sonore mêlant musiques classiques et contemporaines, à déguster entre deux bouchées. Ici, on grignote, on partage, on rit, et la musique se glisse dans les conversations comme une invitée surprise. Une rencontre joyeuse entre sandwichs croquants et musique bien réelle, portée par de jeunes artistes en formation.

Le Jardin Secret Saint-Médard en Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.carrecolonnes.fr/programme/spectacle/pique-nique-musical.htm »}]

Installez-vous dans l’herbe, sortez les paniers et les nappes à carreaux : le pique-nique passe en mode musical au Jardin Secret à Saint-Médard.

Alexande Garçon