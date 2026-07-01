Informations pratiques

Le Poët-Laval

PIQUE-NIQUE RÉPUBLICAIN

Aire de parking en bas du Vieux village Fontlay Le Poët-Laval Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 12:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Pique-nique partagé à Le Poët-Laval. Moment convivial pour célébrer ensemble la fête nationale entre habitants du village et des alentours ainsi que touristes de passage. Un verre de l’amitié sera offert par la mairie.

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Aire de parking en bas du Vieux village Fontlay Le Poët-Laval 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 44 12 contact@lepoetlaval.fr

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English :

Community picnic in Le Poët-Laval. A friendly gathering for residents of the village and the surrounding area, as well as visiting tourists, to celebrate the national holiday together. The town hall will offer a toast to friendship.

L’événement PIQUE-NIQUE RÉPUBLICAIN Le Poët-Laval a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux