Pique-nique sous l’éclipse Ferrières-en-Bray
mercredi 12 août 2026 · Ferrières-en-Bray
Informations pratiques
Ferrières-en-Bray
Pique-nique sous l’éclipse
Rue Charles Gervais Ferrières-en-Bray Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Venez partager un moment convivial autour d’un pique-nique et profitez d’une soirée exceptionnelle pour admirer l’éclipse du 12 août.
L’association Sciences et Techniques vous proposera également une présentation pour mieux comprendre ce phénomène.
Des lunettes de protection seront mises à votre disposition si nécessaire. .
Rue Charles Gervais Ferrières-en-Bray 76220 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 90 02 81 mairie@ferrieres-en-bray.fr
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English : Pique-nique sous l’éclipse
L’événement Pique-nique sous l’éclipse Ferrières-en-Bray a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray
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