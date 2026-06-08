Piscine intercommunale de Vatan Vatan
Piscine intercommunale de Vatan Vatan lundi 8 juin 2026.
Vatan
Piscine intercommunale de Vatan
Impasse du Tripot Vatan Indre
Tarif : 3.25 – 3.25 – EUR
3.25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-06-08 14:30:00
fin : 2026-08-30 19:00:00
Date(s) :
2026-06-08 2026-07-04
La piscine intercommunale de Vatan rouvre ses portes à partir du lundi 8 juin 2026. Sortez les maillots, les serviettes et la crème solaire. Rendez-vous au bord du bassin pour lancer la saison estivale !
Retrouvrez les horaires d’ouverture et les informations pratiques sur l’affiche et sur le site de la Communauté de Communes Champagne Boischauts. 3.25 .
Impasse du Tripot Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire
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English :
The Vatan intercommunal swimming pool reopens on Monday June 8, 2026. Get out your swimsuits, towels and sun cream. See you by the pool to kick off the summer season!
L’événement Piscine intercommunale de Vatan Vatan a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Champs d’Amour
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