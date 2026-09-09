Piscine Judaïque Jean-Boiteux, de 1934 à 2026, piscine judaïque, Bordeaux
lundi 5 octobre 2026 · piscine judaïque · Bordeaux
Informations pratiques
Piscine Judaïque Jean-Boiteux, de 1934 à 2026 5 octobre et 9 novembre piscine judaïque Gironde
Gratuit, réservation obligatoire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-05T11:00:00+02:00 – 2026-10-05T12:00:00+02:00
Fin : 2026-11-09T11:00:00+01:00 – 2026-11-09T12:00:00+01:00
Première piscine bordelaise ouverte dans les années 1930, la piscine Judaïque répond à un nouveau sport en plein essor : la natation. De son architecture mêlant art déco et art moderne à sa récente rénovation pour consolider cette vieille dame, réduire sa consommation d’énergie et améliorer son accessibilité, vous saurez tout de cet édifice très apprécié des Bordelais.
Lundi 5 octobre et 9 novembre à 11h
Rdv 164 rue Judaïque
piscine judaïque 164 Rue Judaïque, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/piscine-judaique-jean-boiteux-de-1934-a-2026 »}]
Première piscine bordelaise ouverte dans les années 1930, la piscine Judaïque répond à un nouveau sport en plein essor : la natation. piscine sport
Lysiane Gauthier – mairie de Bordeaux
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