Piscine Party – Collectif Mixeratum Ergo Sum, Piscine Georges Tissot, Bordeaux

Informations pratiques

Piscine Party – Collectif Mixeratum Ergo Sum Samedi 1 août, 20h30 Piscine Georges Tissot Gironde

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-01T20:30:00+02:00 – 2026-08-01T21:30:00+02:00

Fin : 2026-08-01T20:30:00+02:00 – 2026-08-01T21:30:00+02:00

Rendez vous le samedi 1er aout à 20h30 à la piscine Georges Tissot pour un spectacle inédit porté par le Collectif Mixeratum Ergo Sum ! L’entrée est gratuite et sans réservation.

Une ribambelle d’animaux gonflables virevoltent au dessus du bassin. Une douce voix envoûtante se fait entendre et caresse nos oreilles. Petit à petit, l’eau s’agite. Une tempête s’annonce. La paisible pool party se transforme en un terrible périple. Errance, naufrage et perdition. Mais comme pour le célèbre Radeau de la Méduse, il y a toujours une lueur d’espoir… et tout finit par des chansons !

Piscine Party, c’est un spectacle pensé sur mesure, adapté à chaque configuration de piscine. Un généreux méli-mélo ou théâtre, musique, danse et performances sportives se mêlent et se répondent. Une aventure collective participative qui mêle artistes professionnels et amateurs en partenariat avec le Centre d’Animation de Bacalan.

Piscine Georges Tissot 46 Rue Léon Blum 33000 Bordeaux Bordeaux 33300 Bacalan Gironde Nouvelle-Aquitaine

Spectacle en piscine