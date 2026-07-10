Pisse • Güner Künier • Dona Casque SUPERSONIC Paris

Informations pratiques

PISSE (22h00)

(Synth punk – Wittichenau, DEU)

PISSE est le cinquième meilleur groupe d’Allemagne.

https://pisse.bandcamp.com/

GÜNER KÜNIER (21h00)

(Electro punk – Berlin, DEU)

« Yaramaz » est un mot turc qui, littéralement, signifie quelque chose comme « bon à rien ». Ce terme est souvent utilisé à l’égard des jeunes enfants lorsqu’ils se montrent effrontés et rebelles. Güner Künier a intitulé son deuxième album « Yaramaz » afin de raconter son propre parcours vers l’âge adulte à travers le punk et le post-punk. Le post-punk et la minimal/synth-wave constituent les principales références musicales de « Yaramaz », mais de nombreux autres (sous-)genres y ont laissé leur empreinte. Des sonorités shoegaze grandioses, une touche de krautrock, mais aussi des échos de riot grrrl. Dans l’ensemble

https://guenerkuenier.bandcamp.com/

DONA CASQUE (20h00)

(Egg pop – U-Bac – Paris, FR)

Dona casque est une équipe d’anciens nageurs venus vous présenter leurs plus belles ondes (sonores) et tubes (tubes en plastique, ronds).

La musique se décline en plusieurs styles comme un arc en ciel de /pop/noise /post/punk

Sont utilisé.e.s une basse, des synthétiseurs et une batterie, ainsi que des voix téléféériques.

Les 3 influences : Martin Rêve, silver apples et Maë Favory

https://donacasque.bandcamp.com/album/dona-casque

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Mercredi 7 Octobre 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

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SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Cette soirée plaira aux fans de… Sleaford Mods, Gilla Band & Kraftwerk

Le mercredi 07 octobre 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-07T22:00:00+02:00

fin : 2026-10-08T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-07T19:00:00+02:00_2026-10-07T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/4BqrhFxWL https://fb.me/e/4BqrhFxWL



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