Tours

Pittsburgh concert chorale Pennsylvanie USA

76 Rue Roger Salengro Tours Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-06-23 20:00:00

fin : 2026-06-23 23:00:00

Date(s) :

2026-06-23

Ce concert aura la particularité de s’ouvrir avec le Chœur Bords de Loire, ensemble régional dirigé par Jerzy Krawczyk, proposant une première partie qui mettra à l’honneur le territoire avant d’accueillir les artistes américains.

Ce concert aura la particularité de s’ouvrir avec le Chœur Bords de Loire, ensemble régional dirigé par Jerzy Krawczyk, proposant une première partie qui mettra à l’honneur le territoire avant d’accueillir les artistes américains.

Le Pittsburgh Concert Chorale, ensemble choral américain originaire de Pennsylvanie, est reconnu pour la qualité de ses interprétations et la richesse de son répertoire. Depuis plus de quarante ans, il fait rayonner la musique chorale à travers des programmes mêlant grandes œuvres du répertoire classique, musique contemporaine et créations chorales. Cette tournée marque sa toute première venue en France. .

76 Rue Roger Salengro Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

A special feature of this concert will be the opening performance by the Ch?ur Bords de Loire, a regional ensemble directed by Jerzy Krawczyk, with an opening act showcasing the region before welcoming the American artists.

L’événement Pittsburgh concert chorale Pennsylvanie USA Tours a été mis à jour le 2026-06-04 par Tours Val de Loire Tourisme