Pixel Studio, Médiathèque de Roanne, Roanne
mercredi 21 octobre 2026 · Médiathèque de Roanne · Roanne
Informations pratiques
Pixel Studio 21 – 23 octobre Médiathèque de Roanne Loire
sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-21T10:30:00+02:00 – 2026-10-21T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-23T10:30:00+02:00 – 2026-10-23T12:00:00+02:00
À partir de 11 ans, sur inscription au 04 77 23 71 66
Mercredi 21 octobre 2026 – Vendredi 23 octobre 2026 À 10h
Plongez dans les coulisses de la création vidéoludique : imaginez un univers, définissez des règles de jeu, animez des personnages et transformez vos idées en expériences interactives grâce à des outils accessibles à tous. Du premier concept au prototype jouable, vous explorez les fondamentaux du game design et les étapes qui font émerger un jeu vidéo.
Un espace de fabrication et d’expérimentation où l’imaginaire prend forme, entre intuition, test et itération. Les projets les plus aboutis sont présentés en démonstration lors du Salon du jeu vidéo, à la fin du mois.
Forgez des mondes. Programmez l’impossible.
Source : https://www.mediathequesroannaisagglomeration.fr/evenements/pixel-studio
Médiathèque de Roanne 30 avenue de Paris, 42300 Roanne Roanne 42300 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 77 23 71 66 »}] [{« link »: « https://www.mediathequesroannaisagglomeration.fr/evenements/pixel-studio »}]
Un espace de fabrication et d’expérimentation où l’imaginaire prend forme, entre intuition, test et itération. Les projets les plus aboutis sont présentés en démonstration lors du Salon du jeu vidéo Jeux vidéo Code
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