Place au jeu !, Bibliothèque municipale De Bourganeuf, Bourganeuf

Informations pratiques

Place au jeu ! Samedi 3 octobre, 14h00 Bibliothèque municipale De Bourganeuf Creuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Jouons seul, en famille, entre amis autour d’une sélection de jeux de société adaptés à tous les âges.

Bibliothèque municipale De Bourganeuf 2 Avenue du Docteur Butaud 23400 Bourganeuf Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine 0555640985 https://bourganeuf.fr/visiter-explorer-et-partager/culture

Biblis en folie 2026

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