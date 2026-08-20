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Place au jeu !, Bibliothèque municipale De Bourganeuf, Bourganeuf

samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque municipale De Bourganeuf · Bourganeuf

Place au jeu !, Bibliothèque municipale De Bourganeuf, Bourganeuf

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque municipale De Bourganeuf
Adresse
2 Avenue du Docteur Butaud 23400 Bourganeuf
Ville
23400 Bourganeuf
Département
Creuse

Place au jeu ! Samedi 3 octobre, 14h00 Bibliothèque municipale De Bourganeuf Creuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Jouons seul, en famille, entre amis autour d’une sélection de jeux de société adaptés à tous les âges.

Bibliothèque municipale De Bourganeuf 2 Avenue du Docteur Butaud 23400 Bourganeuf Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine 0555640985 https://bourganeuf.fr/visiter-explorer-et-partager/culture
Biblis en folie 2026

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