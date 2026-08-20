AGENDA · Bourganeuf
Place au jeu !, Bibliothèque municipale De Bourganeuf, Bourganeuf
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque municipale De Bourganeuf · Bourganeuf
Informations pratiques
Place au jeu ! Samedi 3 octobre, 14h00 Bibliothèque municipale De Bourganeuf Creuse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Jouons seul, en famille, entre amis autour d’une sélection de jeux de société adaptés à tous les âges.
Bibliothèque municipale De Bourganeuf 2 Avenue du Docteur Butaud 23400 Bourganeuf Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine 0555640985 https://bourganeuf.fr/visiter-explorer-et-partager/culture
Biblis en folie 2026
©ministère de la Culture
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