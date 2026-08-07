Place au Karaoké Marseille 3e Arrondissement
vendredi 7 août 2026 · Marseille 3e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 3e Arrondissement
Place au Karaoké
Vendredi 7 août 2026 de 20h30 à 23h. Place Cadenat Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:30:00
fin : 2026-08-07 23:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Préparez-vous à vibrer au son des meilleures chansons, vous avez la voix ? La scène est à vous !
En famille ou entre amis, rejoignez-nous pour une soirée tournée autour de la musique et de la bonne humeur.
En solo ou en groupe, venez interpréter vos titres préférés lors de ce karaoké géant ! .
Place Cadenat Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 14 57 80
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English :
Get ready to rock out to the best songs—do you have what it takes? The stage is yours!
L’événement Place au Karaoké Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-03 par Ville de Marseille
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