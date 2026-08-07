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AGENDA · Marseille 3e Arrondissement

Place au Karaoké Marseille 3e Arrondissement

vendredi 7 août 2026 · Marseille 3e Arrondissement

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Place Cadenat
Ville
13003 Marseille 3e Arrondissement
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Marseille 3e Arrondissement

Place au Karaoké

Vendredi 7 août 2026 de 20h30 à 23h. Place Cadenat Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:30:00
fin : 2026-08-07 23:00:00

Date(s) :
2026-08-07

Préparez-vous à vibrer au son des meilleures chansons, vous avez la voix ? La scène est à vous !
En famille ou entre amis, rejoignez-nous pour une soirée tournée autour de la musique et de la bonne humeur.

En solo ou en groupe, venez interpréter vos titres préférés lors de ce karaoké géant !   .

Place Cadenat Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 14 57 80 

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English :

Get ready to rock out to the best songs—do you have what it takes? The stage is yours!

L’événement Place au Karaoké Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-03 par Ville de Marseille

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