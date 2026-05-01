PLACE AU VÉLO ! (MAI A VÉLO 2026) Halte vélo Place du kiosque Montbron

Montbron

PLACE AU VÉLO ! (MAI A VÉLO 2026)

Halte vélo Place du kiosque 2 Rue d’Angoulême Montbron Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-23 16:30:00

Date(s) :

2026-05-23

A l’occasion du programme national Mai à vélo , la municipalité se mobilise aux côtés de l’association Ça répare ! et de l’Office de tourisme pour proposer une journée baptisée Place au vélo ! le samedi 23 mai 2026 de 10h00 à 16h30.

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Halte vélo Place du kiosque 2 Rue d’Angoulême Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 63 07 45 g.rassat@rochefoucauld-perigord.fr

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English :

On the occasion of the national Mai à vélo program, the municipality is joining forces with the Ça répare! association and the Tourist Office to offer a Place au vélo! day on Saturday, May 23, 2026, from 10:00 am to 4:30 pm.

L’événement PLACE AU VÉLO ! (MAI A VÉLO 2026) Montbron a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord