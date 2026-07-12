Informations pratiques

Carantec

Place aux Mômes Zirkus Morsa « Be Ice Cycle »

Jardin du Verger 4 Rue Pasteur Carantec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 18:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Quelles sont les deux choses les plus chouettes de l’été?

Rosa et Mathilde, acrobates et mangeuses de glaces professionnelles ont créé un concept innovant et délicieux qui mélange leurs deux passions: le GLACIRQUE ! BeICEcycle est un mélange de spectacle de cirque et de fabrication de glace artisanale. Les portés acrobatiques au sol et sur vélo fixe sont les ingrédients de cette recette fun et délicieuse.

– Portés acrobatiques, Rola Bola, Houla Hoop, Clown

– Gratuit

– Tout public

– Durée 40 mn

– A 18h au Jardin du Verger, repli à la salle du Kelenn en cas de mauvais temps

– Spectacle offert par la ville de Carantec en collaboration avec le réseau Sensation Bretagne. .

Jardin du Verger 4 Rue Pasteur Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 2 98 67 00 43

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English :

L’événement Place aux Mômes Zirkus Morsa « Be Ice Cycle » Carantec a été mis à jour le 2026-04-16 par OT BAIE DE MORLAIX