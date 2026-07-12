Place aux Mômes Zirkus Morsa « Be Ice Cycle » Jardin du Verger Carantec
jeudi 13 août 2026 · Jardin du Verger · Carantec
Informations pratiques
Carantec
Place aux Mômes Zirkus Morsa « Be Ice Cycle »
Jardin du Verger 4 Rue Pasteur Carantec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 18:00:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Quelles sont les deux choses les plus chouettes de l’été?
Rosa et Mathilde, acrobates et mangeuses de glaces professionnelles ont créé un concept innovant et délicieux qui mélange leurs deux passions: le GLACIRQUE ! BeICEcycle est un mélange de spectacle de cirque et de fabrication de glace artisanale. Les portés acrobatiques au sol et sur vélo fixe sont les ingrédients de cette recette fun et délicieuse.
– Portés acrobatiques, Rola Bola, Houla Hoop, Clown
– Gratuit
– Tout public
– Durée 40 mn
– A 18h au Jardin du Verger, repli à la salle du Kelenn en cas de mauvais temps
– Spectacle offert par la ville de Carantec en collaboration avec le réseau Sensation Bretagne. .
Jardin du Verger 4 Rue Pasteur Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 2 98 67 00 43
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Place aux Mômes Zirkus Morsa « Be Ice Cycle » Carantec a été mis à jour le 2026-04-16 par OT BAIE DE MORLAIX
À voir aussi à Carantec (Finistère)
- Salon des Arts été 2026 à Carantec Espace André Jacq Carantec 12 juillet 2026
- Salon d’été Peinture et sculpture Rue Pasteur Carantec 12 juillet 2026
- Un conte sur un transat: Duo Kalmédaz Brume et l’épouvanthomme Jardin du Verger Carantec 13 juillet 2026
- Feu d’artifice et bal populaire à Carantec Plage du Kélenn Carantec 13 juillet 2026
- Concerts de Cancre & Arcadie Soirées Transats Carantec 14 juillet 2026