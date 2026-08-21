Place de l’emploi et de la formation, HALLE DU FLOIRAIL, Nérac
jeudi 17 septembre 2026 · HALLE DU FLOIRAIL · Nérac
Informations pratiques
Place de l’emploi et de la formation Jeudi 17 septembre, 13h30 HALLE DU FLOIRAIL Lot-et-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T13:30:00+02:00 – 2026-09-17T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-17T13:30:00+02:00 – 2026-09-17T17:00:00+02:00
C’est un village itinérant qui parcourt la région pour s’installer au cœur des villes, un lieu d’échanges avec les acteurs de l’emploi et de la formation qui favorise également les rencontres avec les entreprises qui recrutent.
Vous pourrez y trouver :
toutes les infos sur les sessions de formation ouvertes près de chez vous et y rencontrer les centres de formation de votre territoire ;
des informations spécifiques sur les aides financières existantes tout au long de votre parcours de formation ;
des offres d’emploi et rencontrer des employeurs qui recrutent ;
des casques de réalité virtuelle pour découvrir des métiers qui recrutent, de manière immersive.
HALLE DU FLOIRAIL NERAC Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
Un village itinérant qui permet de rencontrer des employeurs, découvrir des métiers et accéder à des formations près de chez vous.
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