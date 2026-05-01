Place des Familles atelier massage Saint-Martin-de-Saint-Maixent
Place des Familles atelier massage Saint-Martin-de-Saint-Maixent mercredi 13 mai 2026.
Saint-Martin-de-Saint-Maixent
Place des Familles atelier massage
15 Rue des Écoles Saint-Martin-de-Saint-Maixent Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 15:30:00
fin : 2026-05-13 16:30:00
Date(s) :
2026-05-13
Dans le cadre de place des familles découvrez l’atelier massage. Un moment de découverte des gestes simples pour favoriser le sommeil du bébé, apaiser les petits maux, stimuler son développement et renforcer le lien parent-enfant. .
15 Rue des Écoles Saint-Martin-de-Saint-Maixent 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 75 92 devlocal@cc-hvs.fr
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English : Place des Familles atelier massage
L’événement Place des Familles atelier massage Saint-Martin-de-Saint-Maixent a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Haut Val De Sèvre
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