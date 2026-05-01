Saint-Martin-de-Saint-Maixent

Place des Familles lectures à la volée

15 Rue des Écoles Saint-Martin-de-Saint-Maixent Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 15:30:00

fin : 2026-05-13 16:30:00

Date(s) :

2026-05-13

Dans le cadre de place des familles découvrez l’atelier lectures à la volée. Accès libre pour tous les âges: chacun arrive et repart quand il veut. Lectures en individuel ou en groupe, selon les envies, avec albums, pop-up, kamishibaï et autres surprises! .

15 Rue des Écoles Saint-Martin-de-Saint-Maixent 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 75 92 devlocal@cc-hvs.fr

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English : Place des Familles lectures à la volée

L’événement Place des Familles lectures à la volée Saint-Martin-de-Saint-Maixent a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Haut Val De Sèvre