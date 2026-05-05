Place des Familles atelier massage Saivres
Place des Familles atelier massage Saivres samedi 6 juin 2026.
Saivres
Place des Familles atelier massage
8 Rue des Écoliers Saivres Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 11:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Dans le cadre de place des familles découvrez l’atelier massage. Un moment de découverte des gestes simples pour favoriser le sommeil du bébé, apaiser les petits maux, stimuler son développement et renforcer le lien parent-enfant. .
8 Rue des Écoliers Saivres 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 75 92 devlocal@cc-hvs.fr
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English : Place des Familles atelier massage
L’événement Place des Familles atelier massage Saivres a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Haut Val De Sèvre
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