Place des Familles yoga ludique Saivres
Place des Familles yoga ludique Saivres samedi 6 juin 2026.
Saivres
Place des Familles yoga ludique
8 Rue des Écoliers Saivres Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 11:30:00
fin : 2026-06-06 12:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Dans le cadre de place des familles découvrez l’atelier yoga ludique. Une initiation au yoga à travers des postures simples et des jeux autour du souffle, de la respiration, de la confiance en soi, ect. Un temps de bien-être à partager avec son enfant (de 3 à 6 ans). .
8 Rue des Écoliers Saivres 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 75 92 devlocal@cc-hvs.fr
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English : Place des Familles yoga ludique
L’événement Place des Familles yoga ludique Saivres a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Haut Val De Sèvre
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