Place en or : un après-midi solidaire à Saint-Dizier, Place Aristide Briand, Saint-Dizier
samedi 26 septembre 2026 · Place Aristide Briand · Saint-Dizier
Informations pratiques
Place en or : un après-midi solidaire à Saint-Dizier Samedi 26 septembre, 14h00 Place Aristide Briand Haute-Marne
Entrée libre. Tombola : 1 € le ticket ; breloques ou pin’s : 2 € ; peluches Ouistiti : 10 €.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T14:00:00+02:00 – 2026-09-26T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-26T14:00:00+02:00 – 2026-09-26T18:00:00+02:00
La place Aristide-Briand accueille « Place en or », un après-midi d’animations familiales organisé dans le cadre de Septembre en or, mois de mobilisation contre les cancers pédiatriques.
De 14 h à 18 h, petits et grands pourront profiter de différentes animations :
- jeux en bois ;
- maquillage ;
- magie ;
- activités sportives ;
- pop-corn ;
- barbe à papa.
Une tombola solidaire sera également proposée au tarif de 1 € le ticket. Le tirage au sort aura lieu sur place à 18 h.
Des breloques ou pin’s seront vendus au tarif de 2 €, ainsi que des peluches Ouistiti à 10 €.
Les bénéfices seront intégralement reversés à l’AREMIG, association engagée dans la lutte contre le cancer de l’enfant.
Place Aristide Briand Place Aristide Briand, Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est
Jeux, magie, maquillage et activités sportives : un après-midi familial place Aristide-Briand au profit de la lutte contre les cancers pédiatriques.
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