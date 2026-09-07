Place en or : un après-midi solidaire à Saint-Dizier, Place Aristide Briand, Saint-Dizier

Informations pratiques

Place en or : un après-midi solidaire à Saint-Dizier Samedi 26 septembre, 14h00 Place Aristide Briand Haute-Marne

Entrée libre. Tombola : 1 € le ticket ; breloques ou pin’s : 2 € ; peluches Ouistiti : 10 €.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T14:00:00+02:00 – 2026-09-26T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-26T14:00:00+02:00 – 2026-09-26T18:00:00+02:00

La place Aristide-Briand accueille « Place en or », un après-midi d’animations familiales organisé dans le cadre de Septembre en or, mois de mobilisation contre les cancers pédiatriques.

De 14 h à 18 h, petits et grands pourront profiter de différentes animations :

jeux en bois ;

maquillage ;

magie ;

activités sportives ;

pop-corn ;

barbe à papa.

Une tombola solidaire sera également proposée au tarif de 1 € le ticket. Le tirage au sort aura lieu sur place à 18 h.

Des breloques ou pin’s seront vendus au tarif de 2 €, ainsi que des peluches Ouistiti à 10 €.

Les bénéfices seront intégralement reversés à l’AREMIG, association engagée dans la lutte contre le cancer de l’enfant.

Place Aristide Briand Place Aristide Briand, Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est

Jeux, magie, maquillage et activités sportives : un après-midi familial place Aristide-Briand au profit de la lutte contre les cancers pédiatriques.