Plaisir de broder, Archives municipales et Médiathèque Elsa-Triolet et Aragon, Argenteuil
samedi 19 septembre 2026 · Archives municipales et Médiathèque Elsa-Triolet et Aragon · Argenteuil
Informations pratiques
Plaisir de broder 19 et 20 septembre Archives municipales et Médiathèque Elsa-Triolet et Aragon Val-d’Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
La broderie est une pratique inscrite dans l’histoire d’Argenteuil. Venez vous découvrir pour un temps suspendu l’art du fil. Sylvie Breton vous invite à broder sur carte ou sur une serviette de table, une lettre de votre prénom.
Archives municipales et Médiathèque Elsa-Triolet et Aragon 14 Boulevard Leon Feix, 95100 Argenteuil, France Argenteuil 95100 Val-d’Oise Île-de-France +33134236805 https://francearchives.gouv.fr/fr/service/34473 La commune possède des archives particulièrement riches : l’état civil depuis 1598, le cadastre depuis 1794, ou les registres de délibérations depuis 1772. Le plus vieux document remonte à 1156 ! Ligne J, arrêt Argenteuil.2, 4, 8, 9, 140, 272, 340, arrêt Hôtel-de-Ville.
Atelier broderie
©Archivesmunicipalesd’Argenteuil
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