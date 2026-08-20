Planet Parade Before 6 X Jardin21 Jardin21 Paris

Informations pratiques

On se teste à 18h30

Quizz : une question pour une planète par Laureen Toussaint⁩.

On cause à 19h

Table ronde :

L’exemplarité des personnalités publiques en matière écologique : mythe ou réalité ?

Avec :

Lauren Beneteau (Fondatrice du média Fase)

Anna Lysis (Music Declares Emergency France, DJ & productrice)

Angel Fragoso (DJs4CA, DJ et Ingénieur en transition écologique du secteur agricole)

Ruben Pariente Gromark (Project manager monde de DJs4CA, DJ, manager, promoteur…) ?

Modération Christophe Vix (PP)

On danse à 20h

C’est la rentrée des artistes engagés pour le climat avec deux représentants du collectif techno-activiste Planète Boum Boum, qui invite Lefblom, artiste connu pour le label Triple G Records et le projet Gogo Green.

C’est donc une soirée à 3 artistes, 6 mains et beaucoup d’énergie collective issue des manifs pour le climat.

Avec les DJs :

MC danse pour le Climat

RemremX

Lefblom (Out Of the Blue (O.O.B) / Triple G Records)

Pourquoi venir au Before Planet Parade ?

Partager l’ambition d’une mobilisation artistique, populaire et festive le 3 juillet 2027 dans les rues de Paris.

Renforcer le lien entre citoyen·ne·s, associations et artistes engagés

Faire vivre un espace festif, inclusif et inspirant pour se donner de l’énergie en vue d’agir ensemble.

Planet Parade est une association fondée le 17 juillet 2025, qui travaille en réseau avec les acteurs historiques et cherche à mobiliser des volontaires, artistes, organisations pour créer un cortège porteur d’espoir pour les générations actuelles.

Avec le soutien de la SACEM, la Banque Publique d’Investissement et Pioche! Magazine

INFOS PRATIQUES

JARDIN21 : Friche végétale et culturelle

Le Jardin21 est un ancien verger du XIXème siècle transformé depuis 2018 en une friche végétale et culturelle. Cette saison, notre jardin-potager ouvre ses portes du 2 avril au 26 septembre, avec une programmation toujours aussi hybride et engagée : DJ sets, stand-up, rencontres, projections, spectacles, performances, ateliers, marchés, initiations au jardinage pour les enfants et les adultes…

Last but not least, nos bars et notre cantine sont ouverts en continu du mercredi au dimanche pour chiller comme il se doit.

⁓ Entrée libre

⁓ Bar & restauration sur place

⁓ Toutous bienvenus

⁓ Horaires

mer 12h-00h, jeu 12h-02h, ven-sam : 12h-04h, dim 12h-22h

⁓ Nous trouver

12A rue Ella Fitzgerald 75019 Paris

Plan : bit.ly/planJardin21

T(3B) Ella Fitzgerald / Delphine Seyrig

M(7) Porte de la Villette / M(5) Porte de Pantin

RER(E) Gare de Pantin

Station Vélib’ Grands Moulins de Pantin

A l’heure d’un backlash environnemental mondial et alors que les épisodes climatiques provoquent de plus en plus de victimes, un groupe de citoyens.nes propose de prendre la rue en 2027 et de battre le pavé parisien en juillet 2027. Démonstration ce soir avec quizz, table ronde et fête avec les artistes qui ont créé Planète Boum Boum, le duo qui met en musique et inspire les manifs pour le climat.

Le jeudi 03 septembre 2026

de 18h00 à 02h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-03T21:00:00+02:00

fin : 2026-09-04T05:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-03T18:00:00+02:00_2026-09-03T02:00:00+02:00

Jardin21 12A, rue Ella Fitzgerald 75019 Paris

https://planetparade.org/before-planet-parade-06/ christophe@planetparade.org https://www.facebook.com/events/1828277351490501/ https://www.facebook.com/events/1828277351490501/



Afficher la carte du lieu Jardin21 et trouvez le meilleur itinéraire

