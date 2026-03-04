PLANETES, Cinéma André-Malraux, Bondy

PLANETES Dimanche 15 mars, 14h00 Cinéma André-Malraux Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-15T14:00:00+01:00 – 2026-03-15T15:31:00+01:00

Fin : 2026-03-15T14:00:00+01:00 – 2026-03-15T15:31:00+01:00

Les mésaventures de quatre graines de pissenlit (nommées akènes) échappant in extremis à la destruction de leur champ par une explosion nucléaire. Après avoir flotté dans l’espace et croisé la route d’une étoile de mer, elles atterrissent sur une nouvelle planète et cherchent un endroit où s’enraciner. Ces quatre migrants atypiques embarquent dans une odyssée qui les mènera d’un monde congelé à un univers végétal peuplé de dangereux insectes et à un océan où dérivent des îles de pommes de terre. Puis, elles traverseront un désert post-apocalyptique illuminé par trois lunes, mais c’est finalement grâce à l’amitié d’une petite limace orpheline que les akènes trouveront enfin un nouveau foyer.

Cinéma André-Malraux 25, cours de la Republique, Bondy Bondy 93140 Le Mainguy – Le Moulin à Vent Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://bondyandremalraux.cine.boutique/media/2985?showId=54591 »}]

