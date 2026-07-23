PLANTES MÉDICINALES MÉDITERRANÉES Narbonne
dimanche 25 octobre 2026 · Narbonne
Informations pratiques
Narbonne
PLANTES MÉDICINALES MÉDITERRANÉES
Domaine du Grand Castelou Narbonne Aude
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 09:30:00
fin : 2026-10-25 12:30:00
Date(s) :
2026-10-25
Découverte des plantes médicinales dans le jardin sec de la Maison de la Narbonnaise, leurs adaptations et leurs propriétés. Ensuite, atelier de transformation pour découvrir le procédé de distillation avec une plante choisie.
Sophie Pasquer Phacélie
Réservation par téléphone, 15 pers. max
.
Domaine du Grand Castelou Narbonne 11100 Aude Occitanie +33 4 68 42 70 45
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English :
Discover medicinal plants in the dry garden at the Maison de la Narbonnaise, including their adaptations and properties. Following that, a processing workshop to learn about the distillation process using a selected plant.
Sophie Pasquer ? Phac%E9lie
Reservations by phone, 15 people max
L’événement PLANTES MÉDICINALES MÉDITERRANÉES Narbonne a été mis à jour le 2026-07-23 par
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