Informations pratiques

Narbonne

PLANTES MÉDICINALES MÉDITERRANÉES

Domaine du Grand Castelou Narbonne Aude

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 09:30:00

fin : 2026-10-25 12:30:00

Date(s) :

2026-10-25

Découverte des plantes médicinales dans le jardin sec de la Maison de la Narbonnaise, leurs adaptations et leurs propriétés. Ensuite, atelier de transformation pour découvrir le procédé de distillation avec une plante choisie.

Sophie Pasquer Phacélie

Réservation par téléphone, 15 pers. max

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Domaine du Grand Castelou Narbonne 11100 Aude Occitanie +33 4 68 42 70 45

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English :

Discover medicinal plants in the dry garden at the Maison de la Narbonnaise, including their adaptations and properties. Following that, a processing workshop to learn about the distillation process using a selected plant.

Sophie Pasquer ? Phac%E9lie

Reservations by phone, 15 people max

L’événement PLANTES MÉDICINALES MÉDITERRANÉES Narbonne a été mis à jour le 2026-07-23 par