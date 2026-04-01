Plantes sauvages des rives, Maison de l’environnement, Angers
dimanche 20 septembre 2026 · Maison de l'environnement · Angers
Informations pratiques
Plantes sauvages des rives Dimanche 20 septembre, 14h30 Maison de l’environnement Maine-et-Loire
Tout public, à partir de 7 ans (avec accompagnateur). Inscriptions : Office de tourisme – 02 41 23 50 00 – angers-tourisme.com
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Partir à la découverte de la ripisylve et de ses plantes mystères ça vous dit ? Les reconnaître, les utiliser pour son quotidien, c’est ce que cette balade vous propose… avec à la fin : une dégustation d’une boisson sauvage ! Avec Nature et simples.
Maison de l’environnement avenue du Lac de Maine, Angers Angers 49480 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 05 33 60 https://www.angersloiremetropole.fr/mon-quotidien/espaces-nature/maison-de-l-environnement/index.html
Partir à la découverte de la ripisylve et de ses plantes mystères ça vous dit ? Les reconnaître, les utiliser pour son quotidien, c’est ce que cette balade vous propose… avec à la fin : une d’une !…
©Nature et simples
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