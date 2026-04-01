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Plantes sauvages des rives, Maison de l’environnement, Angers

dimanche 20 septembre 2026 · Maison de l'environnement · Angers

Plantes sauvages des rives, Maison de l’environnement, Angers

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Maison de l'environnement
Adresse
avenue du Lac de Maine, Angers
Ville
49480 Angers
Département
Maine-et-Loire
Tarif
Tout public, à partir de 7 ans (avec accompagnateur). Inscriptions : Office de tourisme - 02 41 23 50 00 - angers-tourisme.com

Plantes sauvages des rives Dimanche 20 septembre, 14h30 Maison de l’environnement Maine-et-Loire

Tout public, à partir de 7 ans (avec accompagnateur). Inscriptions : Office de tourisme – 02 41 23 50 00 – angers-tourisme.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Partir à la découverte de la ripisylve et de ses plantes mystères ça vous dit ? Les reconnaître, les utiliser pour son quotidien, c’est ce que cette balade vous propose… avec à la fin : une dégustation d’une boisson sauvage ! Avec Nature et simples.

Maison de l’environnement avenue du Lac de Maine, Angers Angers 49480 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 05 33 60 https://www.angersloiremetropole.fr/mon-quotidien/espaces-nature/maison-de-l-environnement/index.html
Partir à la découverte de la ripisylve et de ses plantes mystères ça vous dit ? Les reconnaître, les utiliser pour son quotidien, c’est ce que cette balade vous propose… avec à la fin : une d’une !…

©Nature et simples

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