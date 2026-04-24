Plantes sauvages et vannerie Lieu-dit le Corset Retournac

Retournac

Plantes sauvages et vannerie

Lieu-dit le Corset Château d’Artias Retournac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 09:30:00

fin : 2026-05-08 17:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Partez à la découverte des plantes sauvages comestibles et à tresser en compagnie de Charlie Braesch, ethnobotaniste.

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Lieu-dit le Corset Château d’Artias Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 88 29 47

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English :

Discover wild edible and weaving plants with ethnobotanist Charlie Braesch.

L’événement Plantes sauvages et vannerie Retournac a été mis à jour le 2026-04-18 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire