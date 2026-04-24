Plantes sauvages et vannerie Lieu-dit le Corset Retournac
Plantes sauvages et vannerie Lieu-dit le Corset Retournac vendredi 8 mai 2026.
Retournac
Plantes sauvages et vannerie
Lieu-dit le Corset Château d’Artias Retournac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 09:30:00
fin : 2026-05-08 17:00:00
Date(s) :
2026-05-08
Partez à la découverte des plantes sauvages comestibles et à tresser en compagnie de Charlie Braesch, ethnobotaniste.
.
Lieu-dit le Corset Château d’Artias Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 88 29 47
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover wild edible and weaving plants with ethnobotanist Charlie Braesch.
L’événement Plantes sauvages et vannerie Retournac a été mis à jour le 2026-04-18 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
À voir aussi à Retournac (Haute-Loire)
- Tournoi de fléchettes Salle de la Forge Retournac 24 avril 2026
- Concert Retournac 24 avril 2026
- Une rose un espoir Retournac 25 avril 2026
- Soirée Sarasson Retournac 25 avril 2026
- Brocante matériel canin Terrain du Club Canin Retournac 26 avril 2026