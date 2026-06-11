Plastic Jesus La Mutante Lannion

Lannion

Plastic Jesus

La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

PLASTIC JESUS | 19h30

Plastic Jesus, alias Lechapus, crée une musique expérimentale à partir de déchets et d’objets du quotidien transformés en instruments. Fidèle à l’esprit DIY, il mêle électronique minimale, sonorités brutes et énergie punk dans des performances singulières.

Entouré de machines, sodaphone et bidons en plastique, il développe un univers sonore entre cold wave, expérimentation et rituels contemporains. Une proposition artistique originale qui interroge notre rapport au monde à travers une esthétique à la fois brute, décalée et engagée.

Diffusion coupe du monde 1/4 finale | 21h00

Et bien sûr la guinguette à partir de 16h00

Boissons et restauration locales et durables toute la soirée .

La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Plastic Jesus Lannion a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose