Plastic Jesus La Mutante Lannion
Plastic Jesus La Mutante Lannion vendredi 10 juillet 2026.
Lannion
Plastic Jesus
La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
PLASTIC JESUS | 19h30
Plastic Jesus, alias Lechapus, crée une musique expérimentale à partir de déchets et d’objets du quotidien transformés en instruments. Fidèle à l’esprit DIY, il mêle électronique minimale, sonorités brutes et énergie punk dans des performances singulières.
Entouré de machines, sodaphone et bidons en plastique, il développe un univers sonore entre cold wave, expérimentation et rituels contemporains. Une proposition artistique originale qui interroge notre rapport au monde à travers une esthétique à la fois brute, décalée et engagée.
Diffusion coupe du monde 1/4 finale | 21h00
Et bien sûr la guinguette à partir de 16h00
Boissons et restauration locales et durables toute la soirée .
La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Plastic Jesus Lannion a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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