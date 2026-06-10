Plastic Monsters Capellia La Chapelle-sur-Erdre

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-07 10:30 – 11:20

Gratuit : non 5 € Réservations sur https://www.capellia.fr ou à la billetterie du mardi au vendredi de 14h à 18h, mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h au 9, chemin de Roche Blanche, 44240 La Chapelle-sur-Erdre Jeune Public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99

Lechapus et Bérangère Barathon – Concert électro-écologiqueLe plastique c’est fantastique ? Pour Lechapus, c’est en tout cas une source inépuisable de musique. À partir de bouteilles de soda, de paquets de chips ou de sachets de nouilles chinoises, il crée une électro minimale, sur laquelle il pose des chansons simples ou profondes, mais toujours pleines d’humour. Pas étonnant qu’Agatha, déesse des ordures, l’ait choisi pour être son ambassadeur sur Terre ! Dans un décor tout en récup’, le magicien du Lo-fi et la déesse aux mille doigts de caoutchouc vont libérer la poésie des ordures et faire d’un désastre écologique une fête haute en couleurs. Un état d’esprit très inspiré d’Afrique centrale, où des artistes détournent des objets destinés à être jetés en costumes, sculptures ou instruments de musique.

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