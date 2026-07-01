Plastic Monsters, Espace Culturel Capellia, La Chapelle-sur-Erdre

Informations pratiques

Plastic Monsters Samedi 7 novembre, 10h30 Espace Culturel Capellia Loire-Atlantique

5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-07T10:30:00+01:00 – 2026-11-07T11:20:00+01:00

Fin : 2026-11-07T10:30:00+01:00 – 2026-11-07T11:20:00+01:00

Lechapus et Bérangère Barathon – Concert électro-écologique

Le plastique c’est fantastique ? Pour Lechapus, c’est en tout cas une source inépuisable de musique. À partir de bouteilles de soda, de paquets de chips ou de sachets de nouilles chinoises, il crée une électro minimale, sur laquelle il pose des chansons simples ou profondes, mais toujours pleines d’humour. Pas étonnant qu’Agatha, déesse des ordures, l’ait choisi pour être son ambassadeur sur Terre ! Dans un décor tout en récup’, le magicien du Lo-fi et la déesse aux mille doigts de caoutchouc vont libérer la poésie des ordures et faire d’un désastre écologique une fête haute en couleurs. Un état d’esprit très inspiré d’Afrique centrale, où des artistes détournent des objets destinés à être jetés en costumes, sculptures ou instruments de musique.

Espace Culturel Capellia Chemin de Roche Blanche, La Chapelle-sur-Erdre La Chapelle-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240729758 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie.capellia@lachapellesurerdre.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.capellia.fr »}]

Le plastique c’est fantastique ? Pour Lechapus, c’est en tout cas une source inépuisable de musique. écologie jeune public

Axel Vanlerberghe