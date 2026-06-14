Plastiques, des révélateurs de la crise éthique de notre relation au vivant Fondation Maison des Sciences de l’Homme Paris
Plastiques, des révélateurs de la crise éthique de notre relation au vivant Fondation Maison des Sciences de l’Homme Paris mardi 15 décembre 2026.
Lutter contre la crise plastique reviendrait-il à repenser notre
construction sociétale ? Les plastiques ont aujourd’hui pris une telle
ampleur dans notre société que remettre en question leur place semble
remettre en question bon nombre de nos valeurs, voire même notre rapport
actuel au monde et au vivant.
Au cours de cette séance, Jean-Philippe Pierron, philosophe, et Marine Calmet,
juriste, dialogueront sur ce que les plastiques révèlent de notre
relation au vivant. La lutte contre la crise plastique peut-elle
s’envisager sans reconstruire notre système de valeurs et sans bâtir un
nouveau droit du vivant ? Les échanges seront animés par Henri Bourgeois Costa, Directeur des affaires publiques de la Fondation Tara Océan.
À l’issue de la discussion, vous aurez la possibilité de poser toutes vos questions à nos invité.e.s.
À propos des intervenant.e.s
Marine Calmet est juriste en droit de l’environnement.
Elle fonde, en 2019, « Wild Legal », une association qui s’est donné pour
mission de faire reconnaître les droits de la nature en France. Elle a
publié entre autres, les ouvrages Devenir Gardiens de la Nature (Ed. Tana 2021, Prix du livre de l’Institut européen d’écologie), Décoloniser le droit (Ed. Wild project, 2024) et Justice pour l’étoile de mer (Ed. Actes sud, 2025).
Jean-Philippe Pierron est professeur des universités en
philosophie de la vie, de la médecine et du soin, au Département de
philosophie de l’Université de Bourgogne. Il est également Directeur de
la chaire Valeurs du soin de l’Université Jean-Moulin à Lyon 3, France.
Responsable du master humanités médicales et environnementales à Dijon,
il a notamment publié Prendre soin de la nature et des Humains, Belles Lettres, 2016 ; Philosophie du soin. Esthétique, éthique et politique, Hermann, 2021 ; Je est un nous. Enquêtes sur nos interdépendances avec les vivants, Actes Sud, 2021 ; Méditer comme une Montagne. Exercices spirituels d’attention à la terre et à ceux qui la peuplent, Éditions de l’atelier, 2023 et Pour une insurrections des sens? Chanter, danser et jouer pour prendre soin du monde, Actes Sud, 2023.
Henri Bourgeois Costa est spécialiste en géographie des écosystèmes. Après un parcours dans les ONG dès 1997, il développe une expertise sur l’eau, la biodiversité et l’environnement industriel (éco-conception, plasturgie, valorisation). Depuis 2019, il œuvre à la Fondation Tara Océan où il développe le plaidoyer sur l’économie circulaire, notamment autour des plastiques et toxiques, et porte ces enjeux au niveau international dans le cadre des négociations onusiennes.
À propos du cycle « Plastiques : un poison systémique »
Organisé en partenariat avec la Fondation Tara Océan,
le cycle « Plastiques : un poison systémique » explore une pollution
devenue globale. Depuis les années 1970, la recherche scientifique
révèle l’étendue du problème : des océans aux montagnes, des
micro-plastiques invisibles pénètrent nos organismes et perturbent les
écosystèmes. Les sciences humaines et sociales complètent ce tableau en
analysant les mécanismes économiques et sociaux de notre dépendance aux
plastiques.
Alors que s’ouvre cette année le septième cycle de négociations pour
un traité international, ces rencontres réunissent chercheurs et société
civile pour croiser les savoirs et éclairer les décisions publiques.
L’objectif : repenser collectivement notre rapport aux plastiques et à
l’environnement.
Rencontre du cycle « Plastiques : un poison systémique » de la Fondation Maison des Sciences de l’Homme, le 15 décembre 2026 à 18h30.
Le mardi 15 décembre 2026
de 18h30 à 20h30
gratuit
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-12-15T19:30:00+01:00
fin : 2026-12-15T21:30:00+01:00
Date(s) : 2026-12-15T18:30:00+02:00_2026-12-15T20:30:00+02:00
Fondation Maison des Sciences de l’Homme 54, boulevard Raspail 75006 Paris
https://www.fmsh.fr/agenda/plastiques-des-revelateurs-de-la-crise-ethique-de-notre-relation-au-vivant https://www.facebook.com/FondationMSH/ https://www.facebook.com/FondationMSH/
Afficher la carte du lieu Fondation Maison des Sciences de l’Homme et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Concert de l’orchestre Elektra Église Saint-Eloi PARIS 14 juin 2026
- Roda Gira – Samba Nosso Encontro Studio de l’Ermitage Paris 14 juin 2026
- Aquaciné à la piscine Didot! Piscine Didot PARIS 14 juin 2026
- Carlos Napoles 5tet Le Melville Paris 14 juin 2026
- Jaguares Tropicales Les Eiders Paris 14 juin 2026