Plastiques, des révélateurs de la crise éthique de notre relation au vivant Fondation Maison des Sciences de l’Homme Paris mardi 15 décembre 2026.

Lutter contre la crise plastique reviendrait-il à repenser notre

construction sociétale ? Les plastiques ont aujourd’hui pris une telle

ampleur dans notre société que remettre en question leur place semble

remettre en question bon nombre de nos valeurs, voire même notre rapport

actuel au monde et au vivant.

Au cours de cette séance, Jean-Philippe Pierron, philosophe, et Marine Calmet,

juriste, dialogueront sur ce que les plastiques révèlent de notre

relation au vivant. La lutte contre la crise plastique peut-elle

s’envisager sans reconstruire notre système de valeurs et sans bâtir un

nouveau droit du vivant ? Les échanges seront animés par Henri Bourgeois Costa, Directeur des affaires publiques de la Fondation Tara Océan.

À l’issue de la discussion, vous aurez la possibilité de poser toutes vos questions à nos invité.e.s.

À propos des intervenant.e.s

Marine Calmet est juriste en droit de l’environnement.

Elle fonde, en 2019, « Wild Legal », une association qui s’est donné pour

mission de faire reconnaître les droits de la nature en France. Elle a

publié entre autres, les ouvrages Devenir Gardiens de la Nature (Ed. Tana 2021, Prix du livre de l’Institut européen d’écologie), Décoloniser le droit (Ed. Wild project, 2024) et Justice pour l’étoile de mer (Ed. Actes sud, 2025).

Jean-Philippe Pierron est professeur des universités en

philosophie de la vie, de la médecine et du soin, au Département de

philosophie de l’Université de Bourgogne. Il est également Directeur de

la chaire Valeurs du soin de l’Université Jean-Moulin à Lyon 3, France.

Responsable du master humanités médicales et environnementales à Dijon,

il a notamment publié Prendre soin de la nature et des Humains, Belles Lettres, 2016 ; Philosophie du soin. Esthétique, éthique et politique, Hermann, 2021 ; Je est un nous. Enquêtes sur nos interdépendances avec les vivants, Actes Sud, 2021 ; Méditer comme une Montagne. Exercices spirituels d’attention à la terre et à ceux qui la peuplent, Éditions de l’atelier, 2023 et Pour une insurrections des sens? Chanter, danser et jouer pour prendre soin du monde, Actes Sud, 2023.

Henri Bourgeois Costa est spécialiste en géographie des écosystèmes. Après un parcours dans les ONG dès 1997, il développe une expertise sur l’eau, la biodiversité et l’environnement industriel (éco-conception, plasturgie, valorisation). Depuis 2019, il œuvre à la Fondation Tara Océan où il développe le plaidoyer sur l’économie circulaire, notamment autour des plastiques et toxiques, et porte ces enjeux au niveau international dans le cadre des négociations onusiennes.

À propos du cycle « Plastiques : un poison systémique »

Organisé en partenariat avec la Fondation Tara Océan,

le cycle « Plastiques : un poison systémique » explore une pollution

devenue globale. Depuis les années 1970, la recherche scientifique

révèle l’étendue du problème : des océans aux montagnes, des

micro-plastiques invisibles pénètrent nos organismes et perturbent les

écosystèmes. Les sciences humaines et sociales complètent ce tableau en

analysant les mécanismes économiques et sociaux de notre dépendance aux

plastiques.

Alors que s’ouvre cette année le septième cycle de négociations pour

un traité international, ces rencontres réunissent chercheurs et société

civile pour croiser les savoirs et éclairer les décisions publiques.

L’objectif : repenser collectivement notre rapport aux plastiques et à

l’environnement.

Rencontre du cycle « Plastiques : un poison systémique » de la Fondation Maison des Sciences de l’Homme, le 15 décembre 2026 à 18h30.

Le mardi 15 décembre 2026

de 18h30 à 20h30

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-12-15T19:30:00+01:00

fin : 2026-12-15T21:30:00+01:00

Date(s) : 2026-12-15T18:30:00+02:00_2026-12-15T20:30:00+02:00

Fondation Maison des Sciences de l’Homme 54, boulevard Raspail 75006 Paris

https://www.fmsh.fr/agenda/plastiques-des-revelateurs-de-la-crise-ethique-de-notre-relation-au-vivant https://www.facebook.com/FondationMSH/ https://www.facebook.com/FondationMSH/



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