Plateau Punk avec No Sex For Butterfly Smutt Crankcase Maison des Jeunes et de la Culture Chamonix-Mont-Blanc

Maison des Jeunes et de la Culture 94 Promenade du Fori Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Tarif réduit
Début : 2026-03-19 20:30:00
fin : 2026-03-19
Une soirée 100% punk avec la présence de 3 groupes No Sex For Butterfy Smutt Crankcase
Maison des Jeunes et de la Culture 94 Promenade du Fori Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 12 24 accueil@mjchamonix.org
English :
A 100% punk evening with 3 bands: No Sex For Butterfy Smutt Crankcase
L’événement Plateau Punk avec No Sex For Butterfly Smutt Crankcase Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc