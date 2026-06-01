PLATEAU RADIO RÉSIDENCE DE JOURNALISME Place de la Halle Montesquieu-Volvestre
PLATEAU RADIO RÉSIDENCE DE JOURNALISME Place de la Halle Montesquieu-Volvestre mardi 30 juin 2026.
Montesquieu-Volvestre
PLATEAU RADIO RÉSIDENCE DE JOURNALISME
Place de la Halle HALLE DE MONTESQUIEU-VOLVESTRE Montesquieu-Volvestre Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 18:30:00
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-06-30
La Résidence de journalisme de Montesquieu-Volvestre vous convie à sa restitution publique le mardi 30 juin à 18h30 sous la halle.
Organisé par l’association Apprenti Reporter d’Oc. .
Place de la Halle HALLE DE MONTESQUIEU-VOLVESTRE Montesquieu-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie apprentireporterdoc@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Journalism Residency in Montesquieu-Volvestre invites you to its public presentation on Tuesday, June 30, at 6:30 p.m. in the market hall.
L’événement PLATEAU RADIO RÉSIDENCE DE JOURNALISME Montesquieu-Volvestre a été mis à jour le 2026-06-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Montesquieu-Volvestre (Haute-Garonne)
- LES JOURNÉES DU DESIGN Montesquieu-Volvestre 26 juin 2026
- FOIRE AUX GRILLADES Montesquieu-Volvestre 26 juin 2026
- SPECTACLES FAMILIALES Montesquieu-Volvestre 28 juin 2026
- KOKEDAMA ET SON ÉCRIN EN CÉRAMIQUE ATELIER CÉRAMIQUE SANDRINE SUERES Montesquieu-Volvestre 9 juillet 2026
- VISITE NOCTURNE MONTESQUIEU-VOLVESTRE Montesquieu-Volvestre 21 juillet 2026