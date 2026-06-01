PLATEAU RADIO RÉSIDENCE DE JOURNALISME Place de la Halle Montesquieu-Volvestre mardi 30 juin 2026.

Montesquieu-Volvestre

PLATEAU RADIO RÉSIDENCE DE JOURNALISME

Place de la Halle HALLE DE MONTESQUIEU-VOLVESTRE Montesquieu-Volvestre Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 18:30:00

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-30

La Résidence de journalisme de Montesquieu-Volvestre vous convie à sa restitution publique le mardi 30 juin à 18h30 sous la halle.

Organisé par l’association Apprenti Reporter d’Oc. .

Place de la Halle HALLE DE MONTESQUIEU-VOLVESTRE Montesquieu-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie apprentireporterdoc@gmail.com

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English :

The Journalism Residency in Montesquieu-Volvestre invites you to its public presentation on Tuesday, June 30, at 6:30 p.m. in the market hall.

L’événement PLATEAU RADIO RÉSIDENCE DE JOURNALISME Montesquieu-Volvestre a été mis à jour le 2026-06-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE